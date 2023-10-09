Детальнее об этом и общей ситуации на фронте сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ. Читайте дальше, что известно об успехах наших военных и потерях врага.
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ВСУ имеют частичные успехи
Как отметили в Генштабе, наши военные продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Там они имеют частичный успех в районах западнее Вербового на Запорожье.
Кроме того, наши военные ведут наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. Они имеют частичный успех в районах Клещеевки и Андреевки. Также наносят урон оккупационным войскам в живой силе и технике. А также закрепляются на занятых рубежах и истощают русских захватчиков.
Кратко об общей ситуации на фронте
- В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынскому и Полесскому направлениям без существенных изменений остается оперативная обстановка.
- Тем временем на Северском и Слобожанском – враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Кроме того, проводит активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски наших войск на угрожающие направления. Также наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы с Белгородской областью.
- А вот в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении наши военные отбили 3 атаки врага в районах Синковки и Ивановки Харьковской области.
- На Лиманском направлении Силы обороны отбили 4 атаки оккупантов в районе Макеевки на Луганщине.
- Тем временем на Бахмутском направлении наши военные отбили атаки врага севернее Богдановки, Клещеевки и Андреевки.
- В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Андреевском и Марьинском направлениях зафиксировали около 15 неудачных атак оккупантов. Они были в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки на Донетчине.
- Если говорить о Шахтерское направление, то за прошедшие сутки там не фиксировали наступательных (штурмовых) действий со стороны русских захватчиков.
- А вот на Запорожском направлении наши военные отбили атаку оккупантов в районе севернее Новопрокоповки, что на Запорожье.
- В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши военные ведут контрбатарейную борьбу. Они занимаются уничтожением складов оккупантов, а также успешно бьют по тылу захватчиков.