Детальніше про це та загальну ситуацію на фронті повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Читайте далі, що відомо про успіхи наших військових і втрати ворога.
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ЗСУ мають часткові успіхи
Як зазначили у Генштабі, наші військові продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Там вони мають частковий успіх у районах західніше від Вербового на Запоріжжі.
Крім того, наші військові ведуть наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку. Вони мають частковий успіх у районах Кліщіївки й Андріївки. Також завдають втрат окупаційним військам у живій силі та техніці. А також закріплюються на зайнятих рубежах і виснажують російських загарбників.
Коротко про загальну ситуацію на фронті
- У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямків без суттєвих змін залишається оперативна обстановка.
- Тим часом на Сіверському та Слобожанському – ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах. Крім того, проводить активну диверсійну діяльність, щоб недопустити перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Також нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону з Бєлгородською областю.
- А от у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп'янському напрямку наші військові відбили 3 атаки ворога у районах Синьківки та Іванівки на Харківщині.
- На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки окупантів у районі Макіївки, що на Луганщині.
- Тим часом на Бахмутському напрямку наші військові відбили атаки ворога північніше Богданівки, Кліщіївки й Андріївки.
- У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Андріївському та Мар'їнському напрямках зафіксували близько 15 невдалих атак окупантів. Вони були у районах Авдіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки, що на Донеччині.
- Якщо говорити про Шахтарський напрямок, то за минулу добу там не фіксували наступальних (штурмових) дій з боку російських загарбників.
- А от на Запорізькому напрямку наші військові відбили атаку окупантів у районі північніше Новопрокопівки, що на Запоріжжі.
- У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку наші військові ведуть контрбатарейну боротьбу. Вони займаються знищенням складів окупантів, а також успішно б'ють по тилу загарбників.