Детальніше про це та загальну ситуацію на фронті повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Читайте далі, що відомо про успіхи наших військових і втрати ворога.

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ЗСУ мають часткові успіхи

Як зазначили у Генштабі, наші військові продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Там вони мають частковий успіх у районах західніше від Вербового на Запоріжжі.

Крім того, наші військові ведуть наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку. Вони мають частковий успіх у районах Кліщіївки й Андріївки. Також завдають втрат окупаційним військам у живій силі та техніці. А також закріплюються на зайнятих рубежах і виснажують російських загарбників.

Коротко про загальну ситуацію на фронті