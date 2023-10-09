Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. По его словам, для того чтобы достичь полуокружения Бахмута, Силам обороны необходимо установить контроль над двумя трассами.
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Как развиваются боевые действия вблизи Бахмута
На Бахмутском направлении ситуация достаточно тяжелая. Враг пытается продвигаться на северном фланге, чтобы в конечном итоге выйти на Часов Яр. Оно находится на высоте и может существенно улучшить тактическое положение бахмутской группировки оккупантов.
Однако Силы обороны отражают все атаки противника, не позволяя ему обезопасить себя от окружающих. Не исключено также, что в будущем украинские военные смогут продвинуться на Берховку, расположенную в нескольких километрах от Бахмута. Это поможет Силам обороны взять город в полуокружение.
Трассы на Лисичанск и Горловку, которые Силам обороны важно взять под контроль / скриншот DeepState
Также постепенное продвижение украинских войск на южном фланге в районе Клещеевки и Андреевки было очень болезненным для врага, ведь Силы обороны сумели установить огневой контроль над трассой на Горловке.
"Россияне пытаются приостановить украинское контрнаступление на Бахмут, но у них ничего не получается. Украине не нужно окружать город полностью – достаточно будет перерезать трассу на Горловку и хотя бы взять под огневой контроль трассу на Лисичанск", – предположил Сазонов.
Такая ситуация существенно усложнит обеспечение российской группировки вокруг города.
Кирилл Сазонов о боях на Бахмутском направлении: смотрите видео
Что происходит на других участках фронта
- В последние дни стало известно, что агрессор возобновил свои попытки атаковать украинские позиции на Купянском направлении, в частности в районе села Синьковка. Согласно сообщениям Генштаба, успеха в этих попытках враг не имел.
- Показательно то, что на это направление Россия перебросила свою 25 общевойсковую армию, которая по сообщениям обозревателей, является недоукомплектованной как техникой, так и личным составом. Вероятно, такая спешка в действиях агрессора была связана с тем, что из-за успехов ВСУ на юге и вблизи Бахмута Россия должна была перебрасывать большие силы на юг.
- Трудные бои продолжаются и на Мелитопольском направлении, которое обозреватели называют приоритетным для Вооруженных Сил. Украинские военными наносят многочисленные артиллерийские, ракетные и дроновые удары по логистике врага вокруг Токмака. Это необходимо для того, чтобы Силы обороны смогли продолжить свое продвижение на юг.