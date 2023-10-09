Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. По его словам, для того чтобы достичь полуокружения Бахмута, Силам обороны необходимо установить контроль над двумя трассами.

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Как развиваются боевые действия вблизи Бахмута

На Бахмутском направлении ситуация достаточно тяжелая. Враг пытается продвигаться на северном фланге, чтобы в конечном итоге выйти на Часов Яр. Оно находится на высоте и может существенно улучшить тактическое положение бахмутской группировки оккупантов.

Однако Силы обороны отражают все атаки противника, не позволяя ему обезопасить себя от окружающих. Не исключено также, что в будущем украинские военные смогут продвинуться на Берховку, расположенную в нескольких километрах от Бахмута. Это поможет Силам обороны взять город в полуокружение.



Трассы на Лисичанск и Горловку, которые Силам обороны важно взять под контроль / скриншот DeepState

Также постепенное продвижение украинских войск на южном фланге в районе Клещеевки и Андреевки было очень болезненным для врага, ведь Силы обороны сумели установить огневой контроль над трассой на Горловке.

"Россияне пытаются приостановить украинское контрнаступление на Бахмут, но у них ничего не получается. Украине не нужно окружать город полностью – достаточно будет перерезать трассу на Горловку и хотя бы взять под огневой контроль трассу на Лисичанск", – предположил Сазонов.

Такая ситуация существенно усложнит обеспечение российской группировки вокруг города.

Кирилл Сазонов о боях на Бахмутском направлении: смотрите видео

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