Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. За його словами, для того, щоб досягти напівоточення Бахмута, Силам оборони необхідно встановити контроль над двома трасами.
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Як розвиваються бойові дії поблизу Бахмута
На Бахмутському напрямку ситуація є досить важкою. Ворог намагається просуватися на північному фланзі, щоб у кінцевому результаті вийти на Часів Яр. Воно знаходиться на висоті й може суттєво покращити тактичне положення бахмутського угруповання окупантів
Однак Сили оборони відбивають усі атаки противника, не даючи йому змоги убезпечити себе від оточення. Не виключено також, що в майбутньому українські військові зможуть просунутись на Берхівку, розташовану за кілька кілометрів від Бахмута. Це допоможе Силам оборони взяти місто у напівоточення.
Траси на Лисичанськ та Горлівку, які Силам оборони важливо взяти під контроль / скриншот DeepState
Також поступове просування українських військ на південному фланзі в районі Кліщіївки та Андріївки було дуже болісним для ворога, адже Сили оборони зуміли встановити вогневий контроль над трасою на Горлівку.
"Росіяни намагаються призупинити український контрнаступ на Бахмут, але у них нічого не виходить. Україні не потрібно оточувати місто повністю – достатньо буде перерізати трасу на Горлівку й хоча б під вогневий контроль трасу на Лисичанськ", – припустив Сазонов.
Така ситуація суттєво ускладнить забезпечення російського угруповання довкола міста.
Кирило Сазонов про бої на Бахмутському напрямку: дивіться відео
Що відбувається на інших ділянках фронту
- Протягом останніх днів стало відомо, що агресор відновив свої спроби атакувати українські позиції на Куп'янському напрямку, зокрема в районі села Синьківка. Згідно повідомлень Генштабу, успіху в цих спробах ворог не мав.
- Показовим є те, що на цей напрям Росія перекинула свою 25 загальновійськову армію, яка за повідомленнями оглядачів, є недоукомплектованою як технікою, так і особовим складом. Імовірно, такий поспіх у діях агресора був пов'язаний із тим, що через успіхи ЗСУ на півдні та поблизу Бахмута Росія мусила перекидати великі сили на південь.
- Важкі бої тривають і на Мелітопольському напрямку, який оглядачі називають пріоритетним для Збройних Сил. Українські військовими завдають численних артилерійських, ракетних та дронових ударів по логістиці ворога довкола Токмака. Це необхідно для того, щоб Сили оборони змогли продовжити своє просування на південь.