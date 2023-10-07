Про спроби наступати на Куп'янському напрямку мовиться і в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Там повідомили, що наші захисники на цій ділянці фронту відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

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Чи здатні росіяни наступати поблизу Куп'янська

Експерти заявили, що 6 жовтня російська армія відновила наступ на Куп'янському напрямку. Більшість окупаційних військ, ймовірно, є боєздатними, проте це ще не гарантує їм успіх.

Протягом останніх тижнів росіяни на цій ділянці фронту не відновлювали бойові дії й було певне затишшя. Втім, речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш 6 жовтня повідомив, що на напрямку Куп'янськ – Лиман противник знову намагається штурмувати позиції ЗСУ.

Так звані кремлівські "воєнкори" повідомляли, що росіяни почали наступати в районі населеного пункту Синьківка. Крім того, окупанти стверджували, що нібито ведуть "інтенсивний обстріл" траси Шевченкове – Куп'янськ. Інший "воєнкор" називав російський наступ на Куп'янськ як "широкомасштабний", проте через деякий час цей запис він видалив.

Варто наголосити, що Росія перекинула на Куп'янський напрямок підрозділи новоствореної 25-ї загальновійськової армії. Цю інформацію підтверджував, зокрема, й голова ГУР МО Кирило Буданов. Втім, ці підрозділи мали опинитися на полі бою не раніше грудня 2023 року, тому аналітики стверджують, що 25-а армія може мати серйозні проблеми – погана підготовка, нестача особового складу й техніки. Аналітики ISW заявляють, що усе це в комплексі не забезпечить росіянам успіху під час "наступу" на Куп'янському напрямку.

Відновлення російських наступальних операцій під Куп'янськом за участю підрозділів 25-ї загальної армії, ймовірно, має на меті відвернути увагу України від інших ділянок фронту на Півдні,

– наголосили аналітики.

Яка ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку