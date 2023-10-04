Про це 24 Каналу розповів керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш, зауваживши, що також ворог зібрав там майже 800 артилерійських систем та близько пів тисячі РСЗВ.

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На Східному напрямку продовжуються важкі інтенсивні бойові дії. Ситуація залишається напруженою, але контрольованою. Зазначимо, що 3 жовтня президент України відвідав Лимано-Куп'янський напрямок.

Візит президента на Лимано-Куп'янський напрямок показує важливість цього напрямку та стратегічне значення його як для нас, так і для противника,

– заявив керівник пресслужби Східного угруповання.

Росіяни акумулюють свої резерви на цьому напрямку. Зокрема, 25-ту російську армію, яку нещодавно туди перекинули. Нині бойові дії там стали інтенсивніше. Противник застосовує авіацію та штурмує позиції. Так за минулу добу, 3 жовтня, там росіяни 11 разів проводили штурми. Ворог 600 разів обстріляв позиції української армії. 20 разів він застосовував авіацію. ЗСУ продовжують вживати необхідних заходів, аби окупанти не змогли прорвати оборону на цьому напрямку.

Яка ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку: дивіться відео

Ворог зазнає втрат

Тим часом українські бійці на Лимано-Ку'янському напрямку ліквідували 94 окупанти. Також ЗСУ знищили 2 танки росіян, 1 міномет та низку російських гармат. Окрім того, наші бійці знищили станцію спостереження "Муром-М".

"Це станція спостереження в реальному часі, яка виявляє цілі та доповідає на командний пункт. Подає сигнали "тривога", коли виявляє нашу техніку або піхоту. Що, звичайно, полегшує противнику виявляти наші сили", – додав керівник пресслужби Східного угруповання військ.

Усе залежатиме від ситуації

Окупанти готуються до зими. Підготовлюють буржуйки та техніку на зимовий період. Однак, це росіянам не всюди вдається робити, адже на фронті досить важкі бойові дії.

До зими також готується й українська армія. Наші бійці готуються до зміни кліматичних умов.

"Не думаю, що це вплине на інтенсивність. Якщо минулого року був сезон дощів, то цього року його може й не бути. І земля замерзне, і техніка так само як і влітку зможе ходити. Будемо виходити з оперативної обстановки та поточної ситуації", – наголосив Ілля Євлаш.

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