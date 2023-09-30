Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону розповів, що росіяни переходять у контрнаступальні дії на Лимано-Куп'янському напрямку. Про це пише 24 Канал.

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Росіяни намагаються йти в наступ на Лимано-Куп'янському напрямку

На Лимано-Куп'янському напрямку наразі тривають дуже важкі бої. За словами Євлаша, ворог переходить в контрнаступальні дії, щоб не дати нашим захисникам розвивати свій наступ та вийти на оперативний простір.

Ворог розуміє всю необхідність цього північного флангу поблизу Бахмуту, оскільки втрата цього флангу може призвести до напівоточення уже реального, а не тільки вогневого… Звичайно, що противнику важче буде оборонятися, коли з усіх боків будуть уже наші Збройні сили, тому він максимально кидає свої зусилля, щоб втримати позиції та не дати нам розвинути наступ на цій ділянці фронту,

– сказав Євлаш.

На цьому напрямку вже воює нова 25 армія Росії

Євлаш також повідомив, що на Лимано-Куп'янському напрямку окупанти вже розгорнули свою 25 армію. Вона складається приблизно з 12 000 осіб.

25 армію перекинули з Центрального військового округу, переважно з Сибіру, Поволжя та Уралу. За словами Євлаша, вона укомплектована з того, що вдалось зібрати: мобілізовані, представники раніше розбитих в Україні підрозділів.

Також вже стало зрозуміло, що ця армія не надто підготовлена та має проблеми й з укомплектуванням. Окрім сучасного озброєння, вона використовує і застарілі зразки, які вже були зняті з забезпечення та розконсервовані. Зокрема і БМП-1, які вже давно мали б бути списані.

Раніше в інтерв'ю NV.ua Євлаш розповів, що у 25 армію входять і мотострілецькі підрозділи, а також різні танкові підрозділи, які мають на своєму озброєнні різного типу: МТЛБ, танки, БТР, а також інші засоби вогневого ураження.