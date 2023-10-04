Лише протягом минулої доби відбулося 43 бойових зіткнення на усій лінії фронту. Російські окупанти у спробах повернути втрачені позиції атакують позиції ЗСУ з різного озброєння.
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Успіхи ЗСУ під Бахмутом і Роботиним: як у вересні змінилася лінія фронту Яка ситуація на Сході На Куп'янському напрямку противник наступальних й штурмових дій не вів. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили понад 10 атак противника в районі населеного пункту Макіївка Луганської області. Де намагався наступати ворог: дивіться на карті На Бахмутському напрямку росіяни безрезультатно намагалися відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Крім того, ЗСУ продовжують штурмові й наступальні дії південніше Бахмута. Українські захисники на цій ділянці фронту завдають окупантам чималих втрат у живій силі та техніці. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах. Яка ситуація поблизу Бахмута: дивіться на карті
На Авдіївському напрямку росіяни не полишали спроб наступати в районі Первомайського Донецької області, проте успіху не мав. Також ворог понад 10 разів атакував позиції ЗСУ в районах Мар'їнки та Красногорівки – також успіху не мали. Росіяни не полишають спроб наступати біля Мар'їнки: дивіться на карті Успіхи ЗСУ на Півдні На Шахтарському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не вів. На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступати й поступово звільняти території від рук російських загарбників. Так, ЗСУ мають частковий успіх в районах західніше Роботиного у Запорізькій області, а також поблизу Кліщіївки та Андріївки у Донецькій області. На цих ділянках фронту українські захисники завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі й техніці, виснажують ворога й закріплюються на досягнутих рубежах. Яка ситуація на Півдні: дивіться на карті На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести активну контрбатарейну боротьбу – успішно знищують склади ворога та уражають тили ворога. Чи змінюється ситуація на Півночі На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах. Ворог проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону на Бєлгородщині.