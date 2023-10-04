Лише протягом минулої доби відбулося 43 бойових зіткнення на усій лінії фронту. Російські окупанти у спробах повернути втрачені позиції атакують позиції ЗСУ з різного озброєння.

Важливо Успіхи ЗСУ під Бахмутом і Роботиним: як у вересні змінилася лінія фронту

Яка ситуація на Сході

Де намагався наступати ворог: дивіться на карті

Яка ситуація поблизу Бахмута: дивіться на карті

Росіяни не полишають спроб наступати біля Мар'їнки: дивіться на карті

Успіхи ЗСУ на Півдні

Яка ситуація на Півдні: дивіться на карті

Чи змінюється ситуація на Півночі