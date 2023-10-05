Однак, найімовірніше, з настанням холодів фронт перейде в базовий режим оборони. Утім, військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що один напрямок залишиться стратегічним й сюди перекинуть усі наявні сили.

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Який напрямок залишиться стратегічним в осінньо-зимовий період

Світан зауважив, посередині фронту, де розташоване Оскільське водосховище, росіяни намагаються "вбити клин" української оборони. Наразі фронт завдовжки 1200 кілометрів переходить у "сплячий" режим на осінньо-зимовий період. Сили оборони активно окопуються у Луганській, Донецькій, Херсонській та частині Запорізької областей.

Позаяк у Запорізькій області обрано один стратегічний напрямок у бік Токмака. Тож, імовірно, усі сили та засоби кинуть на цей напрямок й фронт працюватиме протягом осінньо-зимового періоду.

Весь інший фронт буде у такому базовому режимі активної оборони та контратак. Будемо тримати лінію фронту протягом осені та зими,

– наголосив Роман Світан.

Окупанти активізувалися на Куп'янсько-Лиманського напрямку

За словами Світана, наразі відбувається війна логістичних ланцюгів. Зауважимо, найкоротша відстань з фронту до Росії саме з Куп'янсько-Лиманського напрямку. Відтак з міста Валуйки до позицій понад 80 кілометрів. Зокрема, у цьому населеному пункті окупанти зосередили потужний військовий хаб, з якого перекидають на фронт амуніцію, бойове спорядження та комплекти.

Світан про ситуацію на різних ділянках фронту: дивитися відео

Крім того, як зауважив військовий експерт, російським загарбникам потрібна велика кількість боєприпасів для виконання бойових завдань. На підвезення зброї ворог витрачає близько 30 хвилин, позаяк аеродроми розташовані за 200 – 250 кілометрів від фронту. Тому окупантам зручно виконувати наступальні дії на Куп'янсько-Лиманському напрямку.

Останнім часом тут було зібрано понад 100 тисяч російських військових з технікою та боєприпасами. Вони поки не можуть розвернутися. Тому проводять певні наступальні операції на вузькій ширині фронту – до 10 кілометрів,

– зауважив полковник ЗСУ в запасі.

За словами Світана, окупанти намагаються рухатися на Макіївку Луганської області. Останні кілька днів відбуваються серйозні атаки зі Сватівського району в бік населеного пункту. Російські загарбники хочуть вийти до річки Жеребець та в майбутньому по ній форсувати.

Ситуація на фронті: що відомо