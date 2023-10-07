О попытках наступать на Купянском направлении говорится и в утренней сводке Генштаба ВСУ. Там сообщили, что наши защитники на этом участке фронта отразили атаки врага в районах населённых пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

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Способны ли россияне наступать вблизи Купянска

Эксперты заявили, что 6 октября российская армия возобновила наступление на Купянском направлении. Большинство оккупационных войск, вероятно, боеспособны, однако это еще не гарантирует им успех.

В последние недели россияне на этом участке фронта не возобновляли боевые действия и было определенное затишье. Впрочем, спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш 6 октября сообщил, что на направлении Купянск – Лиман противник снова пытается штурмовать позиции ВСУ.

Так называемые кремлевские "военкоры" сообщали, что россияне начали наступать в районе населенного пункта Синьковка. Кроме того, оккупанты утверждали, что якобы ведут "интенсивный обстрел" трассы Шевченково – Купянск. Другой "военкор" называл русское наступление на Купянск как "широкомасштабное", однако через некоторое время эту запись он удалил.

Следует отметить, что Россия перебросила на Купянское направление подразделения новообразованной 25-й общевойсковой армии. Эту информацию подтверждал, в частности, и глава ГУР МО Кирилл Буданов. Впрочем, эти подразделения должны были оказаться на поле боя не раньше декабря 2023, поэтому аналитики утверждают, что 25-я армия может иметь серьезные проблемы – плохая подготовка, недостаток личного состава и техники. Аналитики ISW заявляют, что все это в комплексе не обеспечит россиянам успеха во время "наступления" на Купянском направлении.

Восстановление российских наступательных операций под Купянском при участии подразделений 25-й общей армии, вероятно, призвано отвлечь внимание Украины от других участков фронта на Юге,

– подчеркнули аналитики.

Какая ситуация на Лимано-Купянском направлении