Военный эксперт Юрий Федоров рассказал 24 Каналу, почему не стоит бояться новой армии, но готовиться к худшему сценарию.

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"Относительно 25-й армии – она недавно сформирована. Эта армия достаточно слабая, без закалки в боях", – отметил Федоров.

По данным британской разведки, Россия начала набирать военнослужащих в 25-ю армию только в августе, а разворачивать планировала – не раньше декабря. Предполагают, что страна-агрессор незамедлительно бросила новобранцев в бой из-за протяженности фронта и наступления Украины на трех разных направлениях.

Аналитики ISW отмечали, что Россия перебросила 25-ю армию на Купянск, чтобы заменить 41-ю армию, которую начали передислоцировать на Юг.

Могут ли россияне прорваться к Купянску

Оккупанты пытаются продвинуться к Купянску с середины июля и надеялись на реванш до 9 сентября – годовщины освобождения города украинскими военными.

Эта дата миновала, но враг продолжает отчаянные попытки, чтобы одержать хоть какую-то победу. Хотя город не имеет никакого военного значения.

В то же время Федоров допускает возможность захвата Купянска, но только с восточной его части – до реки Оскол. Западный берег очень высок – форсировать его сложно, россиянам это вряд ли удастся.

Что происходит на Купянском направлении: последние новости