В разведывательном обзоре Министерства обороны Британии от 27 сентября говорится, что Россия с середины сентября с большой долей вероятности впервые ввела в бой части новой 25-й общевойсковой армии.

Смотрите также ISW объяснил, почему считает, что Кремль не укомплектовал эшелонированную оборону на Юге Украины

Куда Россия перебросила подразделения 25-й общевойсковой армии

Сообщается, что с конца августа началось выдвижение этого соединения на территорию Украины.

Как сообщает разведка Британии, подразделения двух маневренных компонентов 25-й общевойсковой армии – 67-й мотострелковой дивизии и 164-й отдельной мотострелковой бригады – ведут боевые действия на фронте в секторе к западу от Северодонецка и Кременной, на границе Донецкой и Луганской областей.

В обзоре разведки говорится, что с момента начала полномасштабного вторжения Россия лишь изредка сохраняла неизменными армейские группировки, которые могли стать основой для нового крупного наступательного удара.

Учитывая, что 25-я общевойсковая армия, очевидно, разворачивается по частям для укрепления растянутой линии фронта, вероятность нового согласованного наступления российских войск в ближайшие недели снижается,

– отмечают разведчики.

Россия бросает в бой необученные резервы, чтобы освободить силы для обороны Юга