04:03, 10 марта

Дональд Трамп после полуночи 10 марта по киевскому времени во время перелета в президентском самолете ответил на несколько вопросов журналистов. В частности, он заявил, что Соединенные Штаты "вот-вот" возобновят обмен разведданными с Украиной.

Мы почти это сделали (закончили паузу в обмене разведывательными данными, – 24 Канал). Мы вот-вот это сделаем,

– заверил президент США.

Также Дональд Трамп сказал, что от предстоящих переговоров своей команды с украинскими чиновниками в Саудовской Аравии он ожидает хороших результатов. Эти переговоры запланированы на вторник, 11 марта.

В то же время политик проигнорировал вопрос СМИ относительно последней массированной ракетной атаки российской армии на украинцев. Его спросили, не считает ли он это нападение проявлением неуважения со стороны Владимира Путина – Дональд Трамп здесь улыбнулся и отвернулся от журналиста.