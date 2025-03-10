Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 10 березня, повідомляє 24 Канал.
До теми Успіхи ЗСУ в Донецькій області та прориви ворога у Курській: аналіз боїв і карти ISW
Яка ситуація на фронті, згідно з даними ISW
Інститут вивчення війни (ISW) зауважив, що українські сили просунулися під Торецьком і Покровськом, а російські – в Сумській і Курській областях, а також поблизу Сіверська, Торецька, Курахового і Роботиного.
Трамп зробив кілька нових заяв про Україну
Дональд Трамп після півночі 10 березня за київським часом під час перельоту в президентському літаку відповів на кілька запитань журналістів. Зокрема, він заявив, що Сполучені Штати "от-от" відновлять обмін розвідданими з Україною.
Ми майже це зробили (закінчили паузу в обміні розвідувальними даними, – 24 Канал). Ми от-от це зробимо,
– запевнив президент США.
Також Дональд Трамп сказав, що від майбутніх переговорів своєї команди з українськими посадовцями в Саудівській Аравії він очікує хороших результатів. Ці перемовини заплановані на вівторок, 11 березня.
Водночас політик проігнорував питання ЗМІ щодо останньої масованої ракетної атаки російської армії на українців. Його запитали, чи не вважає він цей напад виявом неповаги з боку Владіміра Путіна – Дональд Трамп тут усміхнувся та відвернувся від журналіста.
Дрони атакували російський Новокуйбишевськ
Приблизно пів на другу ночі над містом Новокуйбишевськ Самарської області прогриміло кілька гучних вибухів. Як повідомляють місцеві пабліки, Сили оборони націлилися на місцевий НПЗ.
Місцеві скаржилися на звук, характерний для безпілотника, після чого пролунав потужний вибух із боку місцевого нафтопереробного заводу. Очевидці бачили яскраві спалахи у небі. Російські пабліки пишуть, буцімто один дрон "збили на підльоті". Проте повідомлялося про чотири гучні звуки, а на території нафтозаводу фіксують загоряння.
Новокуйбишевський НПЗ сьогодні є найпотужнішим нафтопереробним підприємством серед заводів самарської групи ПАТ "НК "Роснефть". Його проєктна потужність складає 8,8 мільйона тонн нафти на рік.
Підприємство виробляє понад 20 видів товарної продукції, зокрема моторні палива вищих екологічних стандартів всім видів транспорту: автомобільного, авіаційного, залізничного, річкових і морських суден.
У Саудівській Аравії США визначатимуть, чи готова Україна до "реалістичного миру", – Reuters
У вівторок, 11 березня, у Саудівській Аравії відбудуться переговори України та США. Очікується, що там американці нададуть свою оцінку мирній пропозиції Києва, пише Reuters.
За словами двох американських чиновників, США планують використати переговори у Саудівській Аравії, щоб частково визначити, чи готова Україна піти на матеріальні поступки Росії для припинення війни.
Американська делегація також спостерігатиме за тим, чи серйозно налаштовані українці щодо покращення зв’язків з адміністрацією Трампа.
Один з американських чиновників сказав: "Не можна говорити "я хочу миру" та "я відмовляюся йти на будь-який компроміс".
Ми хочемо побачити, чи зацікавлені українці не просто в мирі, а в реалістичному мирі. Якщо їх цікавлять лише кордони 2014 чи 2022 років, це вам про щось говорить,
– сказав інший посадовець.
Зауважимо, що українська делегація у Саудівській Аравії складатиметься з Андрія Єрмака, Андрія Сибіги, Рустема Умєрова та Павла Паліси. З боку США будуть держсекретар Марко Рубіо та радник Майк Волц.
Україна підписала меморандум з виробником IRIS-T
Міністр оборони Рустем Умєров під час візиту до Німеччини підписав меморандум про взаєморозуміння з компанією Diehl Defence. Саме вона є виробником системи протиповітряної оборони IRIS-T.
Як зазначають у Міноборони, угода з виробником IRIS-T відкриває шлях до спільних індустріальних проєктів, які дозволять посилити спроможності української ППО. Також Меморандум передбачає збільшення постачання ракет і систем ППО втричі.
Дякую Diehl Defence за довіру та готовність до співпраці. Важливо, що провідні світові оборонні компанії роблять крок назустріч Україні. Вільний світ – на нашому боці, і разом ми відкриваємо нові можливості для посилення оборони,
– підкреслив Умєров.
У міністерстві зазначають, що захист українського повітряного простору та населених пунктів залишається пріоритетним напрямком. Системи IRIS-T вже довели свою ефективність.
У Київській області працює ППО по "Шахедах".