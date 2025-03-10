04:03, 10 березня

Дональд Трамп після півночі 10 березня за київським часом під час перельоту в президентському літаку відповів на кілька запитань журналістів. Зокрема, він заявив, що Сполучені Штати "от-от" відновлять обмін розвідданими з Україною.

Ми майже це зробили (закінчили паузу в обміні розвідувальними даними, – 24 Канал). Ми от-от це зробимо,

– запевнив президент США.

Також Дональд Трамп сказав, що від майбутніх переговорів своєї команди з українськими посадовцями в Саудівській Аравії він очікує хороших результатів. Ці перемовини заплановані на вівторок, 11 березня.

Водночас політик проігнорував питання ЗМІ щодо останньої масованої ракетної атаки російської армії на українців. Його запитали, чи не вважає він цей напад виявом неповаги з боку Владіміра Путіна – Дональд Трамп тут усміхнувся та відвернувся від журналіста.