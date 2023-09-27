У розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії від 27 вересня мовиться, що Росія із середини вересня з великою часткою ймовірності вперше ввела в бій частини нової 25-ї загальновійськової армії.

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Куди Росія перекинула підрозділи 25-ї загальновійськової армії

Повідомляється, що з кінця серпня почалося висування цього з'єднання на територію України.

Як повідомляє розвідка Британії, підрозділи двох маневрених компонентів 25-ї загальновійськової армії – 67-ї мотострілецької дивізії та 164-ї окремої мотострілецької бригади – ведуть бойові дії на фронті в секторі на захід від Сєвєродонецька та Кремінної, на кордоні Донецької та Луганської областей.

В огляді розвідки мовиться, що з моменту початку повномасштабного вторгнення Росія лише зрідка зберігала незмінними армійські угруповання, які могли б стати основою для нового великого наступального удару.

З огляду на те, що 25-а загальновійськова армія, вочевидь, розгортається по частинах для зміцнення розтягнутої лінії фронту, ймовірність нового узгодженого наступу російських військ найближчими тижнями знижується,

– наголошують розвідники.

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