Зокрема, там наші захисники мали частковий успіх поблизу населеного пункту Андріївка у Донецькій області. Наразі Збройні Сили нашої держави закріплюються на досягнутих рубежах.
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ЗСУ мали успіх у наступі за останню добу
У Генштабі ЗСУ наголосили, що українські військові продовжують обороняти рубежі на Сході та Півдні України. Зокрема, вони знищують ворога і крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території.
Наразі наші захисники продовжують штурмові дії південніше міста Бахмут у Донецькій області. Там вони зайняли рубежі ворога поблизу міста-фортеці.
Сили оборони мають частковий успіх в районі Андріївки Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах,
– підкреслили у Генштабі ЗСУ.
Водночас українська армія також продовжує свою наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Там наші захисники також завдають втрати окупаційним військам в живій силі та техніці, а також закріплюються на зайнятих рубежах і виснажують ворога.
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський 9 жовтня розповів, що українські військові мають успіх західніше від населеного пункту Вербове у Запорізькій області. Крім того, вони також завдали значних втрат окупаційним військовим.
- Того ж дня у Генштабі ЗСУ зазначили, що успішними були штурми Збройних Сил й поблизу Кліщіївки й Андріївки у Донецькій області. Там наші захисники закріплювалися на зайнятих рубежах і продовжували виснажувати ворога.
- У британській розвідці 8 жовтня наголошували, що ЗСУ мають успіх біля Великої Новосілки у Донецькій області. У відомстві наголосили, що протягом літа 2023 року Україна майже напевно звільнила щонайменше 125 квадратних кілометрів території на цій осі.