Зокрема, там наші захисники мали частковий успіх поблизу населеного пункту Андріївка у Донецькій області. Наразі Збройні Сили нашої держави закріплюються на досягнутих рубежах.

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ЗСУ мали успіх у наступі за останню добу

У Генштабі ЗСУ наголосили, що українські військові продовжують обороняти рубежі на Сході та Півдні України. Зокрема, вони знищують ворога і крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території.

Наразі наші захисники продовжують штурмові дії південніше міста Бахмут у Донецькій області. Там вони зайняли рубежі ворога поблизу міста-фортеці.

Сили оборони мають частковий успіх в районі Андріївки Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах,

– підкреслили у Генштабі ЗСУ.

Водночас українська армія також продовжує свою наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Там наші захисники також завдають втрати окупаційним військам в живій силі та техніці, а також закріплюються на зайнятих рубежах і виснажують ворога.

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