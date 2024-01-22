Вопрос мобилизации в целом стоит достаточно остро. Иван Выговский, глава Нацполиции, в интервью заявил, что, несмотря на военное положение, полиция успешно обеспечивает внутреннюю безопасность и правопорядок, удерживая криминогенную ситуацию под контролем.
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Мобилизация полицейских
Выговский подчеркнул, что полиция готова к мобилизации, но уже с первого дня полномасштабной войны полицейские активно участвуют в боевых действиях. Он отметил, что привлечение дополнительных полицейских в армию может повлиять на комплектацию правоохранительных подразделений и усугубить криминогенную ситуацию.
Мы готовы к мобилизации, если будет принято такое решение, но с первого дня войны полицейские уже воюют, выполняют боевые распоряжения,
– заявил Выговский.
Глава Нацполиции также обратил внимание на важность отбора кандидатов во время мобилизации, отметив, что они внимательно проверяют потенциальных полицейских во избежание уклонистов. Он подчеркнул, что большинство полицейских – это молодые люди, которые уже доказали свою эффективность и преданность службе.
Глава Нацполиции отметил, что его орган будет продолжать работать над повышением эффективности полицейских служб, чтобы обеспечить максимальную защиту граждан Украины в это непростое время. Он выразил благодарность всем полицейским, ежедневно рискующим своей жизнью ради безопасности страны.
Полицейские уже на фронте
- В феврале 2023 года на путь борьбы с врагом ступила бригада "Лють". Это подраздел из состава "Гвардии наступления", созданный на базе Национальной полиции Украины, чтобы противостоять российским оккупантам. В нем есть уже воевавшие бойцы и те, для которых это новый опыт.
- Как пишут официальные источники, Объединенная штурмовая бригада Нацполиции "Лють" состоит из полицейских, пограничников и нацгвардейцев. В скором будущем эта бригада должна заменить все подразделения патрульной службы полиции особого назначения.