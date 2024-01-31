Внесен в Верховную Раду законопроект о мобилизации предусматривает предоставление брони от призыва для военнообязанных занятых на стратегически важных должностях. Это касается госслужащих правоохранителей, а также работников критически важных для экономики предприятий.

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Для кого предусмотрена бронь

Законопроект определяет, что бронь получат лица служащие или работающие:

в государственных органах в должностях государственной службы категории "А" председателей областных районных советов сельских поселковых городских голов. А также до 50% военнообязанных государственной службы категории "Б", "В" в органах местного самоуправления;

в Нацполиции Украины, Национальном антикоррупционном бюро, Государственном бюро расследований, в органах прокуратуры, БЭБ, ГСЧС, Службе государственной охраны, судах, других государственных органах и учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования, патронатных службах

на предприятиях и учреждениях, которым установлены мобилизационные задачи, в случае если это необходимо для выполнения мобилизационных задач;

на предприятиях и учреждениях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, в частности, обеспечивают потребности ВСУ.

Важно, что бронь не является абсолютной и может быть пересмотрена в зависимости от нужд государства.

Военнообязанные, подпадающие под категории с бронированием, обязаны будут уточнить свои данные через электронный кабинет или в территориальных центрах. Это позволит правительству оперативно управлять ресурсами в случае необходимости.

Порядок и критерии бронирования будут установлены Кабинетом Министров, что обеспечит гибкость и адаптивность процесса к изменяющимся обстоятельствам. Однако перед тем, конечно, Верховная Рада должна проголосовать за этот законопроект в целом.

Вероятно, первое чтение состоится 6 февраля 2024 года. Об этом ранее заявлял глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Что следует знать

30 января украинское правительство после недель работы внесло в парламент обновленный законопроект о мобилизации, который изменяет порядок ее проведения.

Предыдущая версия документа, внесенная 25 декабря 2023 года, была раскритикована обществом за антиконституционность и антидемократичность.

В усовершенствованной версии законопроекта заложены наказания и ограничения прав лиц через суд, а также определены категории лиц, не подлежащих мобилизации.

В целом, инициатива является ответом на необходимость обеспечения обороноспособности страны и одновременно поддерживать жизненно важные функции государства. Она учитывает необходимость сохранения кадрового потенциала в критических отраслях, а также обеспечивает правовые гарантии для военнообязанных. Скажем, определяет уважительные причины неявки в ТЦК.

Предлагаемые изменения имеют целью оптимизировать процесс мобилизации, делая его более эффективным и справедливым. Принятие этой инициативы станет важным шагом в подготовке страны к вызовам, существующим уже сейчас в ситуации, когда нет близких перспектив окончания войны.