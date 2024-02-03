Запропоновані у новому законопроєкті про мобілізацію обмеження для ухилянтів не є "покаранням", тому що вони будуть тимчасовими. Ці заходи є необхідними у теперішніх обставинах. Про це заявив речник Міністерства оборони Ілларіон Павлюк в ефірі національного телемарафону, – інформує 24 Канал.
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Законопроєкт не передбачає "покарання" для ухилянтів
"Таке враження, що вся країна думає, як не піти служити. Це не так, слава богу", – сказав Павлюк
Журналіст запитав речника щодо запропонованих новою редакцією законопроєкту норм про "покарання" для ухилянтів – чи будуть вони, на думку представника Міноборони, підтримані у Верховній Раді.
Всі одразу говорять про санкції, всіх найбільше це тригерить. Почнімо зі зручності: значно зручніше оновити дані в електронному кабінеті, ніж іти до ТЦК. Розрахунок на те, що ми зможемо охопити велику кількість українців і будемо нарешті мати чіткі дані про наших громадян і розуміти, кого доцільно призивати,
– зазначив Павлюк.
Він наголосив, що запропоновані законопроєктом санкції стосуються конкретно тих, хто порушує законодавство – надає неправдиві дані, не з'являється на вимогу до ТЦК.
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Більше про законопроєкт
- 30 січня у Верховну Раду внесли оновлений законопроєкт щодо процесу проведення мобілізації в нашій державі. Попередня версія була розкритикована громадськістю та публічними спікерами.
- Ініціатива передбачає, зокрема, можливість для демобілізації після 36 місяців служби. Павлюк, до речі, наголошував, що забезпечення визначеності терміну служби наразі є надзвичайно важливими.
- Номер законопроєкту – 10449, у ньому закладене зменшення призовного віку з 27 до 25 років. Строкову службу планують скасувати, замінивши її базовим військовим вишколом, тривалістю у 5 місяців. Після мобілізації всі призовники повинні будуть обов'язково пройти підготовку строком від 2 до 3 місяців.