Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев рассказал в эфире телемарафона, когда Комитет может рассмотреть проект закона. Говорится о ближайшем времени.

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Когда Комитет по нацбезопасности рассмотрит новый законопроект о мобилизации

Егор Чернев рассказал, что Комитет планирует рассмотреть законопроект на следующей неделе.

Они планируют пригласить на заседание комитета представителей Минобороны, которые являются авторами законопроекта. Ведь, по словам нардепа, есть вопросы и к этой версии документа.

Егор Чернев заметил, что, например, из документа убрали повестки по электронной почте, но добавили повестки в электронном кабинете. Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, заметил, что таких вопросов много.

Я думаю, что комитету сейчас уже не очень много времени потребуется, потому что мы в принципе с первой редакцией детально ознакомились. Сейчас мы пройдемся по тому, что было изменено по сравнению с первой редакцией. Я надеюсь, что за одно – два заседания мы пройдем этот вопрос,

– заявил нардеп.

Он уточнил, что, рассмотрев законопроект, Комитет по нацбезопасности, обороны и разведки будет принимать решение, что будет с документом. Ведь его направят в сессионный зал, или доработают в комитете.

"Посмотрим, я думаю, что на этой неделе комитет этот законопроект пройдет", – заявил политик.

Что известно о новом проекте о мобилизации