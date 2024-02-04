Заступник голови Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв розповів в ефірі телемарафону, коли комітет може розглянути проєкт закону. Мовиться про найближчий час.
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Коли Комітет з нацбезпеки розгляне новий законопроєкт про мобілізацію
Єгор Чернєв розповів, що комітет планує розглянути законопроєкт наступного тижня.
Вони планують запросити на засідання комітету представників Міноборони, які є авторами законопроєкту. Адже, за словами нардепа, є питання й до цієї версії документа.
Єгор Чернєв зауважив, що, наприклад, з документа прибрали повістки електронною поштою, але додали повістки в електронному кабінеті. Заступник голови Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, зауважив, що таких питань багато.
Я думаю, що комітету зараз вже не дуже багато часу буде потрібно, тому що ми в принципі з першою редакцією детально ознайомилися. Зараз ми пройдемося по тому, що було змінено у порівнянні з першою редакцією. Я сподіваюсь, що за одне-два засідання ми пройдемо це питання,
– заявив нардеп.
Він уточнив, що, розглянувши законопроєкт, Комітет з нацбезпеки, оборони та розвідки буде ухвалювати рішення, що буде з документом. Адже його направлять до сесійної зали, або доопрацюють в комітеті.
"Подивимося, я думаю, що на цьому тижні комітет цей законопроєкт пройде", – заявив політик.
Що відомо про новий проєкт про мобілізацію
- 30 січня Кабмін вніс у Верховну Раду проєкт закону про мобілізацію. Серед іншого він передбачає новий механізм уточнення військово-облікових даних. Згідно з ним, хочуть зобов'язати українців уточнювати дані в ТЦК та СП. Мовиться навіть тих громадян, що перебувають за кордоном.
- У проєкті закону мовиться, що військовозобов'язані за кордоном мають уточнити свої дані шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку.
- Також військовозобов'язаний може оновити дані в електроннім кабінеті призовника, військовозобов'язаного, резервіста без прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Туди ж може прийти повістка.
- Повістка в електронному кабінеті призовника, згідно з проєктом закону, буде мати таку ж силу, як і звичайна повістка. Тому відповідальність за її ігнорування буде такою ж, як і за фізичну повістку. Детальніше про проєкт закону читайте за посиланням.