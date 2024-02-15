Какое именно наказание могут понести уклонисты рассказали в Нацполиции. Там отметили, что есть два вида ответственности за уклонение от военной службы – административная и уголовная.
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Уклонист от мобилизации - это военнообязанный, который уклонился от повестки для сверки военно-учетных данных и тот, кто избежал отправки в армию. За это ему грозит или административная, или уголовная ответственность,
– сообщили правоохранители.
Когда возможна уголовная ответственность
Уголовная ответственность грозит уклонисту, который прошел сверку и медкомиссию, но отказался идти на службу в армию.
"Сведения об этом вносятся в ЕРДР и в случае установления этого факта начинается досудебное расследование – по материалам, предоставленными ТЦК", – рассказали в полиции.
В полиции объяснили, если суд признает человека виновным, то его может ждать заключение сроком от трех до пяти лет.
Мобилизация в Украине и принуждение: актуально
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заверил, что депутаты не согласуют ограничение прав украинцев из-за уклонения от службы. Речь о замораживании счетов, лишение водительских прав и тому подобное. Впрочем, признал, что какое-то принуждение все же должно быть.
- В законопроекте о мобилизации сейчас дорабатывают ряд пунктов, которые определенным образом, противоречат Конституции. В нем должен быть баланс между интересами военного командования, бизнеса и граждан.