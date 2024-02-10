Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия эфире телемарафона. В то же время он заверил, что точно не будет арестов счетов уклонистов.

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Отвечая на вопрос, какие нормы законопроекта о мобилизации, поддержанного нардепами в первом чтении, являются абсолютно неприемлемыми для провластной фракции, Арахамия сказал, что таких много.

"Мы точно не согласны с тем, чтобы по решению ТЦК арестовывали счета украинцев внутри страны или за рубежом. Это просто выглядит, честно говоря, какой-то фантазией тех людей, которые писали этот закон. Это точно не пройдет, в Раде нет на это голосов", – заявил Арахамия.

Нужен баланс

Но, как отметил Арахамия, некоторые сейчас "прячутся" от мобилизации. Итак, учитывая то что "добровольно это делать никто не будет", нужно какое-то принуждение, отметил политик.

"То, что предложили в Министерстве обороны и Генштабе – все арестовать, – не подходит. Это, во-первых, слишком жестко. Во-вторых, в государстве вообще нет мощностей. Но надо иметь какое-то принуждение. Мы не знаем, что это будет. Будем искать баланс между первым и вторым чтениями", – сказал Арахамия.

Справка. Новый законопроект предлагает наказывать военнообязанных, которые в течение 10 дней не пришли в ТЦК после того, как получили повестку, в частности наложением ареста на счета в банках и других депозитарных учреждениях. Но исключительно по решению суда.

Законопроект приняли в первом чтении