Про це повідомив глава фракції Слуга народу Давид Арахамія ефірі телемарафону. Водночас він запевнив, що точно не буде арештів рахунків ухилянтів.

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Відповідаючи на запитання, які норми законопроєкту про мобілізацію, підтриманого нардепами у першому читанні, є абсолютно неприйнятними для провладної фракції, Арахамія сказав, що таких багато.

"Ми точно не згодні з тим, щоб за рішенням ТЦК заарештовували рахунки українців всередині країни чи за кордоном. Це просто виглядає, чесно кажучи, якоюсь фантазією тих людей, які писали цей закон. Це точно не пройде, в Раді немає на це голосів", – заявив Арахамія.

Потрібний баланс

Але, як наголосив Арахамія, деякі зараз "ховаються" від мобілізації. Отже, з огляду на те що "добровільно це робити ніхто не буде", потрібен якийсь примус, зазначив політик.

"Те, що запропонували в Міністерстві оборони та Генштабі – все заарештувати, – не підходить. Це, по-перше, занадто жорстко. По-друге, в державі взагалі немає потужностей. Але треба мати якийсь примус. Ми не знаємо, що це буде. Шукатимемо баланс між першим і другим читаннями", – сказав Арахамія.

Довідка. Новий законопроєкт пропонує карати військовозобов'язаних, які упродовж 10 днів не прийшли до ТЦК після того, як отримали повістку, зокрема накладанням арешту на рахунки у банках та інших депозитарних установах. Але виключно за рішенням суду.

Законопроєкт ухвалили в першому читанні