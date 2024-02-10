Нардеп та глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів в ефірі телемарафону, що громадян України не влаштовують співробітники військкомату на вулицях, які ловлять військовозобов'язаних. Саме тому Верховна Рада шукає альтернативний шлях мобілізації, пише 24 Канал.

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Що каже Арахамія про "сертифікат захисника"

Член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давида Арахамії розповів, що треба зібрати всіх мобілізованих у єдину базу.

Для цього Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, що дозволяє зробити в системі "Оберіг" електронний реєстр та отримати так званий "сертифікат захисника".

Якщо ви пам'ятаєте, у нас коли COVID був, усі повинні були ходити з таким згенерованим сертифікатом, який показував, чи вакциновані вони, чи ні. Ось таким чином буде сертифікат, який отримають або через інтернет, або в ТЦК. Навіщо це? Щоб ми розуміли, скільки людей теоретично може бути призвано, і в такий спосіб організувати так звану "смарт-мобілізацію",

– заявив Давид Арахамія.

"Слуга народу" пояснив, що чоловікам з таким сертифікатом можуть повідомляти орієнтовні терміни призову, щоб вони змогли підготуватися.

Політик каже, що не можуть видавати сертифікати на добровільній основі. Проте й примус, який запропонували у Міноборони, також не підходить.

"Але треба мати якийсь примус. Ми ще не знаємо, що це буде, шукатимемо баланс. Думаю, знайдемо компромісне рішення, яке з одного боку стимулюватиме, а з іншого – каратиме за відмову. Або, зрештою, люди скажуть, нехай далі ходять вулицею, не треба жодних електронних повісток", – підсумував Арахамія.

Які події передували заяві нардепа