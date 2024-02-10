Нардеп и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал в эфире телемарафона, что граждан Украины не устраивают сотрудники военкомата на улицах, которые ловят военнообязанных. Именно поэтому Верховная Рада ищет альтернативный путь мобилизации, пишет 24 Канал.

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Что говорит Арахамия о "сертификате защитника"

Член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давида Арахамии рассказал, что надо собрать всех мобилизованных в единую базу.

Для этого Верховная Рада проголосовала за законопроект, позволяющий сделать в системе "Оберег" электронный реестр и получить так называемый "сертификат защитника".

Если вы помните, у нас когда COVID был, все должны были ходить с таким сгенерированным сертификатом, который показывал, вакцинированы они, или нет. Вот таким образом будет сертификат, который получат или через интернет, или в ТЦК. Зачем это? Чтобы мы понимали, сколько людей теоретически может быть призвано, и таким образом организовать так называемую "смарт-мобилизацию",

– заявил Давид Арахамия.

"Слуга народа" объяснил, что мужчинам с таким сертификатом могут сообщать ориентировочные сроки призыва, чтобы они смогли подготовиться.

Политик говорит, что не могут выдавать сертификаты на добровольной основе. Однако и принуждение, которое предложили в Минобороны, также не подходит.

"Но надо иметь какое-то принуждение. Мы еще не знаем, что это будет, будем искать баланс. Думаю, найдем компромиссное решение, которое с одной стороны будет стимулировать, а с другой – будет наказывать за отказ. Или, в конце концов, люди скажут, пусть дальше ходят по улице, не надо никаких электронных повесток", – подытожил Арахамия.

Какие события предшествовали заявлению нардепа