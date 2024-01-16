Во вторник 16 января Рада приняла законопроект, разблокировавший цифровизацию армии. Он упростит многие процессы в армии.

К теме: Е-реестр военнообязанных: какие данные содержит и как проверить мужчину в системе "Оберег"

Что даст законопроект об электронном учете военнообязанных

Это чтобы убрать ТЦК с улиц, чтобы они не хватали людей. Ведь это (такие действия ТЦК, – 24 Канал) происходит как раз для того, чтобы привести человека в ТЦК и уточнить его данные. Честно говоря, абсолютная чушь, потому что это можно делать в цифровом виде и не позорить ТЦК, которые сейчас хватают людей на улице,

– объяснил депутат.

Чернев уверен, что законопроект имеет несколько позитивов:

позволит объединить несколько баз данных;

упростит работу ТЦК;

уменьшит давление на военнообязанных.

"Государство имеет и так много данных о человеке, которые сейчас рассеяны по разным реестрам. Этот законопроект позволяет объединить данные и понять, какой мобилизационный резерв у нас есть", – говорит он.

Проект призван "максимально цифровизировать все отношения между военнообязанным и ТЦК". Человек сможет предоставить все актуальные данные о воинском учете через свой электронный кабинет, то есть без визита в ТЦК. А вот территориальный центр комплектования посетит лично тогда, когда потребуется – например, для прохождения ВВК.

Пропадут ли "рейды ТЦК" после принятия законопроекта

Народный депутат говорит, что этот проект является еще одним инструментом для сотрудников ТЦК. В Раде надеются, что после его принятия ТЦК уже не будут вылавливать людей с улиц.

После первых рейдов последовала реакция: проводили закрытые и открытые заседания комитетов. Семь-восемь месяцев назад состоялась встреча, где были представители ТЦК, Генштаба, Минобороны. Тогда же сотрудникам ТЦК дали рекомендации, как улучшить мобилизационные процессы, не прибегая к позорным практикам.

Реформа ТЦК еще не завершена