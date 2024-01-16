У вівторок 16 січня Рада ухвалила законопроєкт, який розблокував цифровізацію армії. Він спростить багато процесів у війську.
До теми: Е-реєстр військовозобов'язаних: які дані містить та як перевірити чоловіка в системі "Оберіг"
Що дасть законопроєкт про електронний облік військовозобов'язаних
Це щоб прибрати ТЦК з вулиць, щоб вони не хапали людей. Бо це (такі дії ТЦК, – 24 Канал) відбувається якраз задля того, щоб привести людину в ТЦК і уточнити її дані. Чесно кажучи, абсолютна нісенітниця, бо це можна робити в цифровому вигляді і не ганьбити ТЦК, які зараз хапають людей на вулиці,
– пояснив депутат.
Чєрнев упевнений, що законопроєкт має декілька позитивів:
- дозволить поєднати декілька баз даних;
- спростить роботу ТЦК;
- зменшить тиск на військовозобов'язаних.
"Держава має і так багато даних про людину, які зараз розпорошені по різних реєстрах. Цей законопроєкт дозволяє поєднати дані та зрозуміти, який мобілізаційний резерв у нас є", – говорить він.
Проєкт покликаний "максимально цифровізувати всі стосунки між військовозобов'язаним і ТЦК". Людина зможе подати всі актуальні дані щодо військового обліку через свій електронний кабінет, тобто без візиту до ТЦК. А от територіальний центр комплектування відвідає особисто тоді, коли буде потрібно, – наприклад, для проходження ВЛК.
Чи зникнуть "рейди ТЦК" після ухвалення законопроєкту
Народний депутат каже, що цей проєкт є ще одним інструментом для співробітників ТЦК. У Раді сподіваються, що після його ухвалення ТЦК вже не виловлюватимуть людей із вулиць.
Після перших рейдів була реакція: проводили закриті та відкриті засідання комітетів. Сім-вісім місяців тому відбулася зустріч, де були представники ТЦК, Генштабу, Міноборони. Тоді ж співробітникам ТЦК надали рекомендації, як покращити мобілізаційні процеси, не вдаючися до ганебних практик.
Реформа ТЦК ще не завершена
- Раніше голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич говорив про те, що реформування ТЦК триває. Частина позитивних змін почалася ще до війни.
- Одна з пропозицій – вивести ТЦК та СП зі складу Сухопутних військ і передати їх Міноборони.