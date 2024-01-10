За словами голови комітету, позитивні зміни почалися ще до війни. Тепер їх слід продовжити –можливо, вивівши ТЦК та СП зі складу Сухопутних військ і передавши їх Міноборони.

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Що сказав Завітневич про реформу ТЦК

На жаль, з самого початку незалежності України, коли приймалася низка державних програм розвитку ЗСУ з дуже гучними назвами, до заміни радянських підходів у питаннях мобілізації руки так і не дійшли. Як результат, на десятки років військкомати застрягли у минулому з абсолютно застарілою системою паперового обліку мобілізаційного ресурсу та підходами щодо його залучення до війська,

– висловився він.

У березні 2021 року ухвалили закон про створення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки ЗСУ (ТЦК та СП) замість військкоматів. Це мало змінити ситуацію на краще. Іще "було розпочато впровадження системи "Оберіг", яка передбачає перехід до цифрового обліку мобресурсу".

"Через повномасштабну російську агресію ці нововведення не досягли необхідного поширення, а реалізація ідей загальмувалася. Тому робота з удосконалення механізмів функціонування ТЦК та СП ще не завершена. Є низка пропозицій, одна з них – виведення ТЦК та СП зі складу Сухопутних військ і передачі до МО України", – говорить Завітневич.

Чи ефективні нові керівники ТЦК і СП

Після серпневого звільнення старих воєнкомів указом президента в ТЦК почалися масштабні зміни. Та вже в листопаді почали говорити, що нові очільники ТЦК провалюють мобілізаційний план. Нещодавно на прессконференції Валерій Залужний натякнув, що нові керівники неефективні.

За словами Завітневича, заміна голів була обумовлена корупційними скандалами за участю окремих представників цих центрів. Та оцінити, наскільки ефективні оновлені ТЦК та СП у мобілізації, "можуть лише ті, хто здійснює управління їх діяльністю".

Хапати людей на вулиці не можна

Такі випадки є порушенням законів, кожен з них потребує розслідування та відповідного реагування. Наскільки я знаю, так і робиться, приймаються кадрові рішення, проводиться ротація працівників. Але будемо відвертими: частково такі випадки спровоковані прогалинами у чинних механізмах мобілізації,

– каже голова комітету.

Вривайся в Третю штурмову

Для тих, хто не хоче комунікувати з ТЦК, але не проти випробувати себе, Третя штурмова пропонує тестовий тиждень штурмовика. Протягом семи днів охочі пройдуть тактичну, медичну та фізичну підготовку та зможуть залишитися на курс молодого бійця. Кому "не зайде" тестовий тиждень –можна піти в будь-який момент.