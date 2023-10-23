Через систему буде вестись військовий облік, у перспективі – українці зможуть отримати повістку онлайн. Втім, наразі про це не йдеться. Розповідаємо, які дані містить електронний реєстр військовозобов'язаних.
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У режимі автоматичного обміну до системи "Оберіг" потрапляє інформація з інших електронних реєстрів, а саме:
- персональні дані;
- Контактні дані: номер телефону, електронна пошта;
- Відомості про батьків;
- Сімейний стан;
- Відомості про сім'ю, освіту, паспортні дані, зокрема і закордонні паспорти;
- Відомості про місце роботи;
- Відомості про дату та мету виїзду за кордон і дату повернення;
- Дані про наявність чи відсутність судимостей, дані про притягнення до адміністративної відповідальності;
- Відомості про знання іноземних мов, підвищення кваліфікації;
- Дані про наявність підстав для виїзду за кордон;
- Відомості про відкриті виконавчі провадження;
- Службові дані, зокрема про результати проходження ВЛК, відомості про участь у бойових діях, отримання бойових поранень тощо.
Усі ці дані будуть доступні Територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки.
А доступ до реєстру для громадян можливий через додаток Дія – в ньому ж можна буде подати відомості про себе в ТЦК в електронному вигляді, а також перевірити наявність даних про включення себе до реєстру.
Головне про реєстр "Оберіг"
- Закон України Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів був схвалений у 2017 році, проте система досі не працює повноцінно.
- Формально його запустили 28 березня 2022 року. 5 жовтня Верховна Рада підтримала законопроєкт з правками щодо е-реєстру військовозобов'язаних "Оберіг".
- Електронні картки та інформація в них про кожну особу зберігатиметься протягом усього її життя. Видалення даних про особу відбувається тоді, коли минає 105 років з дати її народження.