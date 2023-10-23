Через систему будет вестись военный учет, в перспективе – украинцы смогут получить повестку онлайн. Впрочем, пока об этом речь не идет. Рассказываем, какие данные содержит электронный реестр военнообязанных.

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В режиме автоматического обмена в систему "Оберіг" попадает информация из других электронных реестров, а именно:

персональные данные;

Контактные данные: телефонный номер, электронная почта;

Сведения о родителях;

Семейное положение;

Сведения о семье, образовании, паспортных данных, в том числе и загранпаспорта;

Сведения о месте работы;

Сведения о дате и цели выезда за границу и дате возвращения;

данные о наличии или отсутствии судимостей, данные о привлечении к административной ответственности;

Сведения о знаниях иностранных языков, повышении квалификации;

Данные о наличии оснований для выезда за границу;

Сведения об открытых исполнительных производствах;

Служебные данные, в том числе результаты прохождения ВЛК, сведения об участии в боевых действиях, получении боевых ранений и т.д.

Все эти данные будут доступны Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки.

А доступ к реестру для граждан возможен через приложение Действие – в нем можно будет подать сведения о себе в ТЦК в электронном виде, а также проверить наличие данных о включении себя в реестр.

Внимание. По последним данным, электронный военный учет уже сейчас применяется в некоторых регионах Украины и на фронте.

Главное о реестре "Оберег"