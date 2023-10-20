Адвокат и юрист Ario Law Firm Надежда Грищенко объяснила, изменятся ли нормы пересечения государственной границы на выезд с 1 ноября для военнообязанных. Кое-кто все же сможет уехать из Украины.
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Кто может законно пересечь границу
Эксперт объяснила, кто из военнообязанных может законно покинуть пределы Украины в условиях военного положения. Среди них:
- мужчины с инвалидностью;
- мужчины, имеющие жену с инвалидностью I или II группы;
- мужчины, у которых один из родителей (или родителей жены) имеет инвалидность I или II группы;
- родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- родители, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;
- мужчины, нуждающиеся в постоянном уходе;
- попечители лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными.
По словам Грищенко, важно отметить, что уехавшие граждане Украины мужского пола призывного возраста, сопровождая одного из вышеупомянутых лиц, обязаны вернуться в страну не позднее возвращения сопровождаемого ими человека.
Кто не подлежит призыву
Кроме этого, право на выезд за границу есть у лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации. Она отметила, что этот перечень достаточно длинный. В частности, говорится о:
- мужчин, на иждивении которых находятся трое и более несовершеннолетних детей;
- мужчин, самостоятельно воспитывающих ребенка/детей до 18 лет;
- родителей, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- мужчин, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;
- усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
- мужчин, занятых постоянным уходом за больной женой, ребенком, родителями (своими или жены), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе и т.д.
Запрет на выезд можно обжаловать
Юрист рассказала, что запрет на выезд можно обжаловать, однако только если отказ оформлен письменно, а именно в форме решения пограничной службы.
Обжаловать ее можно двумя способами: подать жалобу в главный орган Государственной пограничной службы, выдавшим решение об отказе в пересечении границы или подать иск через окружной административный суд о признании действий пограничной службы об отказе в выезде противоправными.
Обжаловать решение можно в течение 30 дней.
Иск в окружной суд можно подать в течение 6 месяцев с момента получения решения. Нужно оплатить судебный сбор, дополнительно тратиться на юристов, а само рассмотрение дела может длиться дольше двух месяцев.
Плюс закладывайте сюда еще месяц для того, чтобы решение суда вступило в законную силу. Не следует исключать возможность обжалования решения, – сказала Надежда Грищенко.
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