Президент Зеленский уже прокомментировал вопрос усиления мобилизации. Он заявлял, что с этой просьбой к нему обращались сами военные.

Дивіться також Студент отримав повістку: що робити, якщо є відстрочка

Пока нет нужды

Член Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский уточнил, что пока нет необходимости усиливать или ускорять мобилизационные меры. Пока ресурса для пополнения потерь и раненых хватает. Призыв в Украине проходит в установленных еще 24 февраля 2022 года пределах "волн мобилизации".

В то же время, чиновник признал, что в Украине продолжается мобилизация и для создания новых резервов, которые будут привлекать к наступательным действиям и деоккупации нашей территории.

Кроме того, Вениславский упомянул о проблеме коррупции в ТЦК и ВВК. Именно на этом моменте останавливался президент, отвечая на вопрос о возможности усиления призыва. В августе во время пресс-конференции после саммита "Крымской платформы" Зеленский подчеркнул, что сначала следует устранить недостатки в органах, отвечающих за мобилизацию, а затем обсуждать ее усиление.

Также Вениславский напомнил о решении, предложенном главой государства для преодоления коррупции в ТЦК, – назначение главами военкоматов ветеранов.

Усиление мобилизации в Украине: какие заявления еще звучали по этому поводу

Ранее секретарь Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки нардеп "Голоса" Роман Костенко заявил, что "мобилизация будет продолжаться в таком формате, как есть". Впрочем, все же усиление мобилизационных мер может произойти при одном условии – это изменение военной стратегии.

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк, комментируя тот же вопрос, отметил, что пока планов вносить коррективы в процесс мобилизации нет, однако все зависит от агрессора и фронта.