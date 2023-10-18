Президент Зеленський вже коментував питання посилення мобілізації. Він заявляв, що із цим проханням до нього зверталися самі військові.

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Наразі немає потреби

Член Комітету з питань нацбезпеки та оборони Федір Веніславський уточнив, що поки немає потреби у тому, щоб посилювати чи прискорювати мобілізаційні заходи. Наразі ресурсу для поповнення втрат і поранених вистачає. Призов в Україні проходить в установлених ще 24 лютого 2022 року межах "хвиль мобілізації".

Водночас посадовець визнав, що в Україні триває мобілізація й для створення нових резерів, які залучатимуть до наступальних дій та деокупації нашої території.

Крім того, Веніславський згадав за проблему корупції у ТЦК та ВЛК. Саме на цьому моменті зауважував президент, відповідаючи на питання про можливість посилення призову. У серпні під час пресконференції після саміту "Кримської платформи" Зеленський наголосив, що спершу слід усунути недоліки в органах, які відповідають за мобілізацію, а потім обговорювати її посилення.

Також Веніславський нагадав за рішення, запропоноване главою держави для подолання корупції у ТЦК, – призначення очільниками військкоматів ветеранів.

Посилення мобілізації в Україні: які заяви ще лунали з цього приводу

Раніше секретар Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки нардеп "Голосу" Роман Костенко заявив, що "мобілізація буде продовжуватись у такому форматі, як є". Втім, усе-таки посилення мобілізаційних заходів може відбутися за однієї умови – це зміна військової стратегії.

Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк, коментуючи те саме питання, зазначив, що поки планів вносити корективи у процес мобілізації немає, однак все залежить від агресора та фронту.