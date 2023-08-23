Чтобы начать речь об увеличении призыва, следует устранить недостатки в органах мобилизации. Об этом заявил президент Зеленский на пресс-конференции после саммита Крымской платформы, передает 24 Канал.
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Надо упорядочить ТЦК и ВВК
Вопрос усиления мобилизации не новый. На фоне продолжающегося контрнаступления и активных боевых действий логически напрашивается дискуссия о расширении армии. По словам Зеленского, в кругу военных тоже размышляют над этим.
Скажу откровенно, военные просили меня об усилении мобилизации,
– сказал президент.
Глава государства признался, что военные просят призвать на защиту государства больше людей. Впрочем, отметил президент, обсуждать усиление мобилизации пока рано.
Сначала, считает он, нужно навести порядок в органах, непосредственно отвечающих за эту мобилизацию. Речь идет о ТЦК и ВВК, где по приказу президента идет активная проверка.
После того как проблемы в этих органах будут устранены, можно уже начинать разговор об увеличении количества призывников, подчеркнул Зеленский.
Зеленский, ТЦК и ВВК
- Еще в июне Зеленский приказал проверить всех военных на доброчестность. Этот приказ президента позвучал на фоне развернувшегося скандала вокруг одесского военкома Евгения Борисова, которому инкриминируют незаконное обогащение: его семья имеет состояние в Испании, хотя официальные доходы не позволяют им такую роскошь.
- В августе глава государства сообщил, что первые результаты проверки ТЦК неутешительны – было обнаружено множество злоупотреблений. 11 августа во время заседания СНБО президент принял решение об увольнении всех областных военкомов, а 17 августа подписал соответствующий указ. Он пригрозил недобропорядочным руководителям ТЦК ответственностью.
- Кроме того, Зеленский заявил, что новыми главами ТЦК должны быть воины, потерявшие здоровье на фронте.
- На заседании СНБО президент также анонсировал проверки военно-врачебных комиссий.
- 22 августа стало известно о более 200 одновременных обысках в военкоматах. Причиной стало разоблачение масштабных схем уклонения от призыва. Позже выяснилось, что правоохранители изъяли более 10 000 медицинских документов.