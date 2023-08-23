Чтобы начать речь об увеличении призыва, следует устранить недостатки в органах мобилизации. Об этом заявил президент Зеленский на пресс-конференции после саммита Крымской платформы, передает 24 Канал.

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Надо упорядочить ТЦК и ВВК

Вопрос усиления мобилизации не новый. На фоне продолжающегося контрнаступления и активных боевых действий логически напрашивается дискуссия о расширении армии. По словам Зеленского, в кругу военных тоже размышляют над этим.

Скажу откровенно, военные просили меня об усилении мобилизации,

– сказал президент.

Глава государства признался, что военные просят призвать на защиту государства больше людей. Впрочем, отметил президент, обсуждать усиление мобилизации пока рано.

Сначала, считает он, нужно навести порядок в органах, непосредственно отвечающих за эту мобилизацию. Речь идет о ТЦК и ВВК, где по приказу президента идет активная проверка.

После того как проблемы в этих органах будут устранены, можно уже начинать разговор об увеличении количества призывников, подчеркнул Зеленский.

Зеленский, ТЦК и ВВК