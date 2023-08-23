Правоохранители 22 августа по всей стране проводили обыски медицинских учреждениях и территориальных центрах комплектования. Основанием для этого стали обнаруженные масштабные коррупционные схемы, в организации которых причастны должностные лица данных учреждений.

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Полиция изъяла десятки тысяч документов

Следователи установили, что за деньги подозреваемые помогали военнообязанным с оформлением группы инвалидности или признанием их временно непригодными к службе. Для этого в ТЦК и ВВК писали фиктивные истории болезней, издавали незаполненные медицинские бланки со всеми печатями и подписями, а также бланки повесток, вносили недостоверные сведения о состоянии здоровья в соответствующие информационные базы. В комплексе это помогало отсрочить или вообще избежать призыва на военную службу.

После проведения более 200 обысков по территории всей страны в медико-социальных экспертных комиссиях и военно-врачебных комиссиях, в помещениях ТЦК и по месту жительства всех причастных к коррупционным схемам правоохранители изъяли:

более 10 000 личных медицинских дел;

журналы регистрации лиц, прошедших и проходящих комиссии и другую документацию.

Все изъятые материалы будут тщательно проанализированы и проверена законность получения. Также действиям служащих и гражданских лиц, ставших псевдобольными или получившими псевдоинвалидность, будет предоставлена правовая квалификация,

– сообщили в полиции.

Как проходили обыски в ТЦК и ВВК / Фото Нацполиции Украины

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