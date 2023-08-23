Правоохоронці 22 серпня по всій країні проводили обшуки у медичних закладах та територіальних центрах комплектування. Підставою для цього стали виявлені масштабні корупційні схеми, до організації яких причетні службові особи даних установ.

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Поліція вилучила десятки тисяч документів

Слідчі встановили, що за гроші підозрювані допомагали військовозобов'язаним з оформленням групи інвалідності чи визнанням їх тимчасово непридатними до служби. Для цього у ТЦК та ВЛК писали фіктивні історії хвороб, видавали незаповнені медичні бланки з усіма печатками та підписами, а також бланки повісток, вносили недостовірні відомості про стан здоров'я до відповідних інформаційних баз тощо. У комплексі це допомагало відтермінувати або взагалі уникнути призову на військову службу.

Після проведення понад 200 обшуків по території всієї країни у медико-соціальних експертних комісіях і військово-лікарських комісіях, у приміщеннях ТЦК та за місцем проживання усіх причетних до корупційних схем правоохоронці вилучили:

понад 10 000 особових медичних справ;

журнали реєстрації осіб, які пройшли та проходять комісії та іншу документацію.

Усі вилучені матеріали будуть ретельно проаналізовані та перевірена законність їх одержання. Також діям службовців та цивільних осіб, які стали псевдохворими або отримали псевдоінвалідність, буде надана правова кваліфікація,

– повідомили у поліції.

Як проходили обшуки у ТЦК та ВЛК / Фото Нацполіції України

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