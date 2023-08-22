В Офисе Генпрокурора заявили, что масштабные коррупционные схемы разоблачены фактически во всех областях Украины. По предварительным данным, к ним причастны работники военкоматов, а также представители ВВК и МСЭК.

Обратите внимание В Одессе и Ровно проводят массовые обыски в ТЦК и ВВК, – СМИ

Сейчас продолжаются более 200 обысков

В настоящее время продолжается более 200 обысков. Они проходят в помещениях ТЦК, МСЭК и ВВК.

По данным следствия, за неправомерную выгоду служащие помогали гражданам оформлять инвалидность или признавать их временно непригодными к службе. Это позволяло откладывать или избежать призыва на военную службу,

– говорится в сообщении.

Что говорят в МВД Украины

В МВД Украины заявили: удалось установить, что за определенное вознаграждение фигуранты уголовных производств помогали украинцам оформить группу инвалидности или признавать их временно непригодными к службе. Такие незаконные действия позволяли отсрочить или вообще избежать призыва на военную службу.

Сейчас говорится, что около 400 человек могли незаконно получить постановление ВВК о непригодности к военной службе.