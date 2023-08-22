В Офісі Генпрокурора заявили, що масштабні корупційні схеми викрили фактично у всіх областях України. За попередніми даними, до них причетні працівники військкоматів, а також – представники ВЛК та МСЕК.

Зверніть увагу В Одесі та Рівному проводять масові обшуки в ТЦК та ВЛК, – ЗМІ

Наразі тривають понад 200 обшуків

Наразі триває понад 200 обшуків. Вони відбуваються у приміщеннях ТЦК, МСЕК і ВЛК.

За даними слідства, за неправомірну вигоду службовці допомагали громадянам оформлювати інвалідність або визнавати їх тимчасово непридатними до служби. Це дозволяло відтерміновувати чи уникнути призову на військову службу,

– мовиться у повідомленні.

Що кажуть у МВС України

У МВС України заявили: вдалося встановити, що за певну винагороду фігуранти кримінальних проваджень допомагали українцям оформити групу інвалідності або визнавати їх тимчасово непридатними до служби. Такі незаконні дії дозволяли відтермінувати або взагалі уникнути призову на військову службу.

Наразі мовиться, що майже 400 людей могли незаконно отримати постанову ВЛК про непридатність до військової служби.