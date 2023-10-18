Все же большинство из них имеют отсрочку от мобилизации. Однако это не означает, что повестки они не получат.
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Что делать студенту, если получил повестку
Юрист и адвокат Ростислав Кравец объяснил, что делать студентам, получившим повестку, но имеющим отсрочку.
Он советует сразу уведомить центр комплектования и социальной поддержки о том, что у вас есть отсрочка. При этом вы должны послать письменное заявление в ТЦК и СП с уведомлением.
К заявлению добавьте копии документов, которые могут подтвердить, что вы являетесь студентом по дневной форме в высшем учебном заведении,
– уточнил юрист.
При этом предупредил: может случиться так, что военком не захочет принимать ваше заявление. В таком случае следует отправить ее вместе с необходимыми документами официальным письмом с описанием в адрес центра комплектации.
В письме должно быть заявление с просьбой дать отсрочку и документы, подтверждающие то, что вы учитесь в высшем учебном заведении по дневной форме. Это поможет защитить ваши права,
– подчеркнул Кравец.