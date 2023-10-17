Юрист и адвокат Ростислав Кравец рассказал, когда студенты теряют это право. Есть определенный период, когда соискателей образования могут забрать в армию.
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Когда студента могут мобилизовать
Юрист напомнил: отсрочка от мобилизации для студента действует только на период его обучения в вузе или колледже.
Но есть периоды, когда отсрочка не действует. В частности:
- после окончания колледжа и перед поступлением в ЗВО;
- после окончания бакалавриата и перед поступлением на магистратуру;
- после окончания вуза и перед поступлением в аспирантуру;
- перед поступлением на докторантуру.
Так, студентов могут в это время мобилизовать, ведь они в такой промежуток времени не получают образование. Так что и права на отсрочку не имеют, объясняет Кравец.
Если в вышеуказанный период студент получил повестку, то должен идти служить.
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- МОН также сообщил, что студентов, которые находятся в академическом отпуске, могут забрать в армию.
- Такие лица не имеют права на отсрочку.
- Ранее нардепы заявляли, что студенты, которым уже более 30 лет и получают второе или третье непоследовательное высшее образование, могут потерять право на отсрочку от мобилизации.