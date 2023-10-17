Юрист та адвокат Ростислав Кравець розповів, коли студенти втрачають це право. Є певний період, коли здобувачів освіти можуть забрати до війська.
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Коли студента можуть мобілізувати
Юрист нагадав: відстрочка від мобілізації для студента чинна лише на період його навчання у виші чи коледжі.
Але є періоди, коли відстрочка не діє. Зокрема:
- після закінчення коледжу та перед вступом до ЗВО;
- після закінчення бакалаврату та перед вступом на магістратуру;
- після закінчення вишу та перед вступом на аспірантуру;
- перед вступом на докторантуру.
Так, студентів можуть у цей час мобілізувати, адже вони у такий проміжок часу не здобувають освіту. Тож і права на відстрочку не мають, пояснює Кравець.
Якщо у вищевказаний період студент отримав повістку, має йти служити.
До теми Окремих студентів в Україні можуть мобілізувати
Окремих студентів можуть мобілізувати
- МОН також повідомило, що студентів, які перебувають в академічній відпустці, можуть забрати в армію.
- Такі особи не мають права на відстрочку.
- Раніше нардепи заявляли, що студенти, яким вже понад 30 років і вони здобувають другу чи й третю непослідовну вищу освіту, можуть втратити право на відстрочку від мобілізації.