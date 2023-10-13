Вони можуть підлягати призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Про це вказано у роз'ясненні, наданому Міністерством освіти і науки України.

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Студентів можуть забрати до війська під час академічної відпустки

У МОН повідомили: вищезгадану категорію студентів можуть забрати в армію, якщо вони не мають інших підстав для надання відстрочки від призову.

Для такої категорії студентів, кажуть у Міносвіти, відстрочка не діє. Усе тому, що під час академічної відпустки (тобто перерви у навчанні у зв'язку з обставинами з боку студента, які унеможливлюють його навчання, – 24 Канал) такі особи не навчаються.

У разі призову такі особи мають право на продовження академічної відпустки у зв'язку з мобілізацією.

Чи можна поновитися на навчання

У МОН також розповіли: студенти-бюджетники у разі академічної відпустки можуть поновитися на навчання із можливістю подальшого переведення на бюджетні місця у разі їх наявності.

На місця державного (регіонального) замовлення гарантовано поновлюються учасники бойових дій та особи, які продовжують навчання після відпустки у зв'язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною,

– зазначили у Міносвіти.

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