Могут забрать в армию и часть студентов. Хотя большинство из них и имеют право на отсрочку от мобилизации.

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Кто из студентов имеет право на отсрочку от мобилизации

Юрист и адвокат Ростислав Кравец рассказал, что в 2023 году ситуация для студентов значительно не изменилась.

В соответствии со статьей 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" имеют право на отсрочку следующие соискатели образования:

  • студенты училищ;
  • студенты колледжей и вузов;
  • ассистенты-стажеры;
  • аспиранты и докторанты.

Не заберут в армию на период обучения и студентов иностранных учебных заведений.

К слову, соискатели могут все же добровольно пойти служить.

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Отдельных студентов в Украине могут мобилизовать

  • В Минобразования Украины сообщили, что студентов, принявших академический отпуск, могут мобилизовать.
  • Такие лица не имеют права на отсрочку.
  • Ранее нардепы также заявляли, что студенты, которым уже более 30 лет и получают второе или третье непоследовательное высшее образование, могут потерять право на отсрочку от мобилизации.