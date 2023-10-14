Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий создал разъяснение для руководителей вузов. В этом письме чиновник объяснил принцип работы академического отпуска.
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Действует отсрочка от призыва во время академотпуска
В своем разъяснении Винницкий в частности затронул тему мобилизации. Заместитель министра дал понять, что военнообязанных студентов, которые находятся в академическом отпуске, могут призвать на службу в ряды ВСУ.
Отмечаем, что в случае предоставления академического отпуска (перерыва в обучении) на лицо, которое его получило, не распространяется действие норм абзаца втого части третьей статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", поскольку во время академического отпуска такие лица не учатся,
– объяснил он.
Таким образом, во время академического отпуска отсрочка не действует. Винницкий отметил, что студенты, взявшие перерыв в учебе, подлежат призыву во время мобилизации в особый период, если у них нет других оснований для отсрочки. В случае мобилизации такие лица имеют право на продление академотпуска.
Другие новости о мобилизации и студентах
- Недавно в Житомирском областном ТЦК и СП заявили, что студенты могут получить повестки для уточнения данных. Представители военкомата добавили, что соискатели образования обязаны ежегодно подавать в районные ТЦК и СП справки из своих учебных заведений.
- Как сообщалось ранее, некоторым категориям военнообязанных студентов позволяют уезжать из Украины. А именно тем, кто учится за границей и имеет соответствующие документы из вузов.
- Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9672-2, который предлагает оставить студентам 30+ лет отсрочку от мобилизации. Документ также предусматривает исключение для военнообязанных мужчин, которые учатся на дефицитных специальностях.