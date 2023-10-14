Заступник міністра освіті і науки Михайло Винницький створив роз'яснення для керівників вишів. У цьому листі посадовець пояснив принцип роботи академічної відпустки.

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Чи діє відстрочка від призову під час академвідпустки

У своєму роз'ясненні Винницький зокрема торкнувся теми мобілізації. Заступник міністра дав зрозуміти, що військовозобов'язаних студентів, які перебувають в академічній відпустці, можуть призвати на службу до лав ЗСУ.

Зазначаємо, що в разі надання академічної відпустки (перерви у навчанні) на особу, яка її отримала, не поширюється дія норм абзацу другого частини третьої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", оскільки під час академічної відпустки такі особи не навчаються,

– пояснив він.

Таким чином, під час академічної відпустки відстрочка не діє. Винницький зазначив, що студенти, які взяли перерву у навчанні, підлягають призову під час мобілізації в особливий період, якщо вони не мають інших підстав для відстрочки. У разі мобілізації такі особи мають право на продовження академвідпустки.

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