Служба зв'язків з громадськістю Житомирського обласного ТЦК та СП зробила роз'яснення щодо відстрочки від мобілізації для студентів. Причиною став зареєстрований законопроєкт №9672, який пропонує змінити законодавство та лишити деяких здобувачів освіти такого права.
До теми Студенти скаржаться, що їм відмовляють у відстрочці: у ТЦК роз'яснили ситуацію
Чи можуть студенти отримати повістки
Представники ТЦК та СП зауважили, що законодавчі зміни наразі не ухвалені. А це означає, що студентів не мобілізуватимуть.
У військкоматі підтвердили, що студенти можуть отримати повістки. Там пояснили, що це робиться задля того, щоб здобувачі освіти оновили дані та підтвердили факт навчання у навчальному закладі.
Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" всі, хто навчається, зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) ТЦК та СП документи, довідку з відповідного навчального закладу,
– мовиться у повідомленні.
Як пояснили в ТЦК, громадяни України, які приходять у військкомати для отримання відстрочки від мобілізації, направляються на ВЛК для обстеження та встановлення факту придатності до військової служби. Тому що відстрочка від мобілізації надається лише придатним до служби у ЗСУ особам. Непридатні не отримують відстрочку. Їх замість цього виключають з військового обліку.
Інші новини про мобілізацію студентів
- Як пояснювали юристи, чоловіки мають право на відстрочку, якщо вони здобувають другу чи третю освіту за денною формою навчання. Бо наразі у статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" немає жодної згадки про те, яка саме освіта дає право на відстрочку.
- Раніше адвокати назвали категорії здобувачів освіти, яких не можуть призвати до лав ЗСУ під час навчання. Мовиться про студентів училищ, коледжів та вишів, аспірантів, докторантів, а також асистентів-стажистів.
- Нагадаємо, голова комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради Сергій Бабак запропонував, щоб рішення щодо скасування відстрочки для частини студентів ухвалював Генштаб ЗСУ. Він сказав, що Освітній комітет не наполягатиме на такому рішенні.