Чи наполягатиме Освітній комітет на скасуванні відстрочки для частини студентів

Однак уже невдовзі Рада частину таких здобувачів освіти може позбавити вищезгаданого права. Очільник комітету з питань освіти, науки та інновацій ВРУ Сергій Бабак розповів, чи наполягатиме Освітній комітет на ухваленні відповідного законопроєкту.

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Бабак вважає, що рішення щодо скасування відстрочки для студентів, які здобувають непослідовну другу вищу освіту, має ухвалювати Генштаб. Освітній комітет натомість не наполягатиме на такому рішенні.

Нардеп при цьому уточнив: у середньому з 2019 по 2021 роки близько 40 тисяч чоловіків обирали другу вищу освіту. Натомість торік кількість таких здобувачів освіти становила аж 106 тисяч.

У мене є підозра, що у 2023 році цифра буде дуже схожа. Це говорить про те, що приблизно 65 тисяч чоловіків знайшли легальний спосіб отримати відстрочку від мобілізації. Це не питання освіти, Комітет освіти не буде вносити подібні законопроєкти. Ми не можемо обмежити і не будемо обмежувати людей у праві здобути другу, третю вищу освіту,

– заявив Бабак.

І вкотре наголосив, що рішення має ухвалювати Генштаб.

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Право студентів на відстрочку можуть скасувати