Навіть якщо це вже не перша вища освіта. Однак дехто з абітурієнтів навіть не пам'ятає, на який факультет вступає.
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У Києві чоловіки, яким понад 35 років, активно вступають до вишів
Кількість вступників, яким вже виповнилося 25 років, торік зросла на 55 тисяч осіб. Представник президента у Раді Федір Веніславський вважає, що такі чоловіки просто хочуть уникнути мобілізації.
Зауважимо, що у ВРУ зареєстрували законопроєкт про скасування відстрочки для здобувачів другої вищої освіти.
Молоді студенти кажуть: на лекціях можна побачити 40-річних чоловіків. Журналісти при цьому зазначають, що це явище є непоодиноким у різних вишах столиці.
Наприклад, у Київському національному університеті будівництва та архітектури, де досі триває вступна кампанія, дорослий чоловік-вступник не зміг одразу сказати, який фах обрав.
Інший розповів, що вирішив навчатись заради освіти.
Одні можуть воювати, інші – ні. Я не можу. Тому вирішив навчатися,
– розповів він.
До теми Вирішуватиме Міносвіти, – Данілов про скасування відстрочки для певних студентів
Право студентів на відстрочку можуть скасувати
- В Україні у час повномасштабної війни різко побільшало студентів, яким 30, 40, 50 років.
- Нардепи при цьому вважають, що такі чоловіки просто хочуть уникнути мобілізації.
- Річ у тому, що здобуття очно або дуально вищої освіти дає право студентові на відстрочку від служби в армії.
- Натомість представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський, який є членом парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, запропонував скасувати таке право.
- Так, у ВРУ зареєстрували законопроєкт про скасування відстрочки для здобувачів другої вищої освіти.
- Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий підтримав таку ініціативу.