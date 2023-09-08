Даже если это уже не первое высшее образование. Однако некоторые абитуриенты даже не помнят, на какой факультет поступает.

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В Киеве мужчины старше 35 лет активно вступают в вузы

Количество поступающих, которым уже исполнилось 25 лет, в прошлом году возросло на 55 тысяч человек. Представитель президента в Раде Федор Вениславский считает, что такие мужчины просто хотят избежать мобилизации.

Заметим, что в ВРУ зарегистрировали законопроект об отмене отсрочки для соискателей второго высшего образования

Молодые студенты говорят: на лекциях можно увидеть 40-летних мужчин. Журналисты при этом отмечают, что это явление неединично в разных вузах столицы.

Например, в Киевском национальном университете строительства и архитектуры, где до сих пор идет вступительная кампания, взрослый мужчина-поступатель не смог сразу сказать, какую профессию выбрал.

Другой рассказал, что решил учиться ради образования.

Одни могут воевать, другие – нет. Я не могу. Поэтому решил учиться,
– рассказал он.

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Право студентов на отсрочку могут отменить

  • В Украине во время полномасштабной войны резко увеличилось количество студентов, которым 30, 40, 50 лет.
  • Нардепы при этом считают, что такие мужчины просто хотят избежать мобилизации.
  • Дело в том, что получение очно или дуально высшего образования дает право студенту на отсрочку от службы в армии.
  • Представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский, который является членом парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, предложил отменить такое право.
  • Так, в ВРУ зарегистрировали законопроект об отмене отсрочки для соискателей второго высшего образования
  • Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой поддержал такую инициативу.